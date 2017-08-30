رفع أكثر من 50 طنا من النفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

واس – فجر

رفعت أمانة العاصمة المقدسة 53445 طنا من النفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438ه كان نصيب المشاعر المقدسة منها ما يقارب (15.000) طن حتى اليوم .

ووزعت أمانة العاصمة المقدس فرقها الميدانية والعمالة والمعدات على كامل منطقة المشاعر المقدسة وأدخلت العديد من المعدات والآليات سهلة الاستخدام مثل العربات الصغيرة التي يستخدمها عمال النظافة بسهولة نظرا لازدحام المنطقة وضيق المساحات وسط حجاج بيت الله الحرام، حيث تتميز هذه العربات بسهولة سحبها ومرونتها في التحرك بالمناطق التي يصعب الوصول إليها بالسيارات والآليات الكبيرة مع التوسع في استخدام المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة البالغ عددها (1150) صندوقا ضاغطا و(131) مخزنا أرضيا تهدف للتخزين الموقت للنفايات لمواجهة صعوبة حركة المعدات سواء داخل المشعر، أو حال ذهابها للتفريغ إلى المرمى العام للنفايات، مع توفير أماكن متعددة وقريبة لتجميع النفايات من قبل العمالة اليدوية.

و هيأت الأمانة (27) مركزا للخدمات بالمشاعر المقدسة للإشراف على فرق النظافة الميدانية ، منها (3) في عرفات و(3) في مزدلفة و(21) في منى ، وتوزيعها جغرافيا لتسهيل تغطية كامل المشعر، كما خصصت لكل مركز عددا من العمالة والمعدات تعمل كبلديات فرعية تغطي أرجاء المشاعر المقدسة وتؤدي مهام ومسؤوليات البلدية، بما فيها النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة التشغيلية الهادفة لتوفير البيئة الصحية الآمنة لحجاج بيت الله الحرام في مناطق الحج من خلال نشر فرق النظافة الميدانية، حيث أعدت خطط تفصيلية مسبقا بحسب تواجد الحجاج وتنقلاتهم.