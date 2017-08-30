نحر 884 ألف رأس من الأغنام و446 من الأبقار نفذها مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

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كشف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أن إجمالي ما نحر من الأضاحي حتى اليوم ، بلغ 884 ألف رأس من الأغنام، و446 رأس من الأبقار.

وأوضح المشرف العام على المشروع المهندس موسى بن علي العكاسي ، أنه جرى تلبية جميع طلبات بعثات الحج الرسمية، بنسبة مئة بالمئة، مضيفا أن بعض البعثات فضل الذبح يوم النحر، وآخرين فضلوا توزيع الذبح بين أيام التشريق الثلاث .

وأشار إلى أن الإجراءات العملية في عملية الذبح في المجازر السبعة للمشروع المخصصة للأغنام ، ومجزرة والأبقار، تمت وفق الجدولة المعتمدة من اللجنة الفنية ، وفي أوقاتها المحددة.

وأكد العكاسي أن إجراءات الجودة الصحية والشرعية على الذبائح طبقت على جميع الذبائح من خلال 800 طبيب بيطري، و800 مختص شرعي، موضحاً وجود مراقبة دقيقة لعمليات نحر هدي وأضاحي حجاج بيت الله الحرام على مدار ساعات العمل