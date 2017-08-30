“السعودية للكهرباء”: فخورون بجهود 1500مهندس وفني بالمشاعر المقدسة

متابعات_فجر

عبر رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ ، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية؛ مشدداً على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، والدعم والمساندة الغير محدودة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وجهود أكثر من (1500) خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام حج 1438هـ.

وأوضح المهندس الشيخ أن النجاح تمثل ، ولله الحمد، في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي تواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له، مؤكداً أن المشاريع الجديدة التي تم تنفيذها هذا العام في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، التي تجاوزت (4250) مليون ريال , أسهمت بشكل مباشر في دعم موثوقية الخدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وقدّم المهندس عبدالمعين الشيخ الشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة السعودية للكهرباء من مهندسين وفنيين وإداريين على الجهود الطيبة التي بذلوها ويبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وكافة مناطق المملكة.

وختم رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء تصريحه، موضحاً أن الأحمال الكهربائية لحج هذا العام بلغت في مشعر عرفات يوم الوقفة (70) ميجاوات. كما سُجل أقصى حمل كهربـائي في مشعـر منى يوم التروية 8 ذي الحجة 1438هـ ، حيث بلغ (252) ميجاوات، فيما بلغ الحمل الأقصى في مكة المكرمة (4626) ميجاوات.