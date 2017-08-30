الطيران الأمني يتابع جواً الحجاج المتعجلين

متابعات_فجر

تواصل الطائرات التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن طلعاتها الجوية اليوم لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين من مشعر منى وفي الحرم المكي ومغادرتهم مكة المكرمة متوجهين إلى ديارهم بعد أن من الله عليهم باداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن وأمان في ظل الخدمات الكبيرة والجليلة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

وأوضح القائد العام لطيران الأمن بوزارة الداخلية اللواء الطيار محمد الحربي أن الطلعات الجوية تهدف للتأكد من الحالة الأمنية ومتابعة انسيابية الحركة المرورية أثناء مغادرة الحجاج لمكة المكرمة بعد انتهاء من فريضة الحج، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم وصالح أعمالهم.