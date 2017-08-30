تعليم الحدود الشمالية يعلن حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات

متابعات_فجر

اعتمد مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ .

كما هنأ القريشي المنقولين والمنقولات متمنياً لهم التوفيق والسداد في مواقعهم الجديدة , مؤكداً ضرورة المبادرة في إخلاء طرفهم ومباشرتهم في مدارسهم مع عودة المعلمين والمعلمات في يوم الأحد 19 / 12 / 1438هـ حرصاً على انتظام العمل مع بداية العام الدراسي ، علماً بأن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونيا عبرَ نظام نور من حساب قائد أو قائدة المدرسة المنقول منها ، بينما ستكون المباشرة من حساب قائد أو قائدة المدرسة المنقول إليها.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد بن عبدالله السليم أن إدارة شؤون المعلمين قد حرصت على تحقيق رغبات أكبر عدد ممكن من المتقدمين والمتقدمات للنقل الداخلي وفقاً للاحتياج والاستحقاق حيث حققت حركة النقل الداخلي لهذا العام رغبات 892 معلماً ومعلمة , مشيراً إلى أنه بالإمكان للمنقولين والمنقولات الاطلاع على نتيجة حركة النقل من خلال حساباتهم في نظام نور ، كما أنه بإمكان من لديهم اعتراض على نتيجة الحركة في حال تأكدهم من منطقية اعتراضهم ووجاهته تقديم اعتراضهم عبر حسابهم في نظام نور

لمدة خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة وفي موعد أقصاه يوم الخميس 16 / 12 / 1438هـ .

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