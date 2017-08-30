مقتل طفلة باكستانية بنيران القوات الهندية عبر الخط الفاصل في كشمير

متابعات_فجر

لقيت طفلة باكستانية حتفها بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح مسئول الشرطة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، جاويد إقبال اليوم، أن القوات الهندية قصفت قرى باكستانية في قطاع “عباس بور” الواقع على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في وقت متأخر أمس، وأسفر سقوط إحدى القذائف على منزل سكني عن مقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

وكانت الخارجية الباكستانية قد استدعت نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد الأسبوع الماضي للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية.