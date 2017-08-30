البرق يصيب 15 شخصًا في فرنسا

متابعات_فجر

ذكرت وسائل اعلام فرنسية محلية مساء السبت، أن 15 شخصًا أصيبوا بحروق اثنان منهما حالتهما خطيرة، بسبب برق ضرب بلدة في شمال شرق فرنسا.

وأفادت التقارير بأن عاصفة داهمت البلدة أسفرت عن برق ضرب عدة أشخاص كانوا يحتمون داخل خيمة.