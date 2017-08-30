طيران الأمن العام ينفذ “413” ساعة طيران عبر “517” طلعة جوية بموسم الحج

متابعات_فجر

نفذت الطائرات التابعة لطيران الأمن العام أكثر من “413” ساعة طيران عبر “517” طلعة جوية حتى نهاية يوم أمس الحادي عشر من شهر ذي الحجة وذلك ضمن منظومة القطاعات الأمنية العاملة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة المشاركة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ.

وأوضح القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن القيادة العامة لطيران الأمن تبدأ عملها في إعداد الخطط والبرامج الخاصة بها لموسم الحج بعد نهاية المشاركة في موسم الحج الماضي مباشرة, وذلك بحصر الأعمال التي نفذتها وتقيمها بدقة من جميع النواحي الفنية والتقنية والبشرية بالتعاون مع كافة الجهات التي شارك طيران الأمن معها في موسم الحج سعياً للخروج بتصور كامل للارتقاء بالخدمات التي تقدمها القيادة.

وبين أن طائرات الأمن العام تبدأ أعمالها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بتنفيذ جولات استطلاعية مكثفة للأطقم الجوية للتعرف على ما استجد من مشاريع عمرانية بالمشاعر المقدسة “منى ومزدلفة وعرفات”, والمناطق المركزية للحرمين الشريفين, والطرق التي تربط بينهم, والقيام بتجربة كافة المهابط الموجودة بها, وكذلك المهابط الموجودة في المستشفيات والأبراج السكنية بالمناطق المركزية للتأكد من جاهزيتها للاستخدام وقت الحاجة.

وأفاد اللواء الطيار الحربي أن القيادة العامة لطيران الأمن تركز عملها مع بداية شهر ذي الحجة وحتى أخر يوم التروية الذي يتم من خلاله تركيز الرحلات الجوية على مداخل مكة المكرمة الرئيسية والطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والحركة المرورية ورصد توافد الحجيج وكذلك مراقبة الحركة المرورية والبشرية في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليها.