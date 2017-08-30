الأرصاد:توقعات بهطول أمطار رعدية على 4مناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس على المشاعر المقدسة حار خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلاً, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان ،عسير والباحة تمتد حتى الأجزاء الجنوبية لمحافظة الطائف، بينما تنشط الرياح السطحية على شمال شرق المملكة تؤدي إلى أثارة الأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .