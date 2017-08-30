ضيوف وزارة الثقافة والإعلام يشيدون بالتسهيلات المقدمة من المملكة لحجاج بيت الله الحرام

متابعات – فجر :

أشاد عدد من ضيوف وزارة الثقافة والإعلام القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام بالخدمات والتسهيلات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في جو من الطمأنينة واليسر .

وقال الحاج ادين تازابيكوف مندوب ومحرر قناة ” اصيل ارنا من جمهورية كازاخستان “: إنه قدم للحج عدة مرات وفي كل عام يشاهد اختلافا وتطورا في الخدمات عن العام الذي قبله , مشيداً بمنشأة الجمرات التي وصفها بأنها أعظم منشأة خدمية في العالم , حيث شده طريقة الدخول والخروج في اتجاهين معاكسين من المنشأة بكل يسر وسهولة يفوق التصور .

من جهته أكد الحاج توفيق بن عمر الحناشي من تونس الذي قدم للحج مع وفد هيئة إذاعات الدول العربية أن ما قامت به المملكة من مجهودات جبارة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة يستحيل أن تقوم به دولة أخرى.

وأضاف أن إستضافة هذا العدد من الحجاج في بقعة صغيرة مع كل هذا اليسر والسلاسة , لأمر يصعب على غير المملكة القيام به بفضل خبرتها المتراكمة في التعامل مع إدارة الحشود ، معرباً عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تلك المنجزات الكبيرة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في التيسير على حجاج بيت الله أداء نسكهم .

بدوره أوضح الحاج صلاح علي أمين القادري رئيس إذاعة الجمهورية اليمنية، أن اجتماع ملايين الحجاج من مختلف أقطار العالم في هذا المشهد دون التفريق بينهم في الخدمات دليل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما فيه راحتهم .

وقال : إن الجهود التي بذلت لإنجاح حج هذا العام وحج الأعوام الماضية يستوجب علينا أن نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي سخرت طاقاتها لخدمة جموع الحجيج .