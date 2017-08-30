جدة.. ” مكافحة المخدرات” تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

متابعات – فجر :

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بمحافظة جدة من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بلغت ‏‫٢٢١٦٠٠ حبة من نوع امفيتامين المحظورة.

وجاءت التفاصيل؛ أنه تم القبض على المتورطين فيها قبل تمكنهم من ترويجها خلال موسم حج هذا العام 1438هـ، وعثرت الفرق على مبلغ 1522250 مليون وخمسمائة واثنين وعشرين ألفًا ومائتين وخمسين ريالاً بحوزة المتورطين.

وفي عملية أخرى، تمكنت الفرق من إحباط تهريب 627 ألف حبة من النوع المخدر، كانت قادمة من منطقة تبوك صوب محافظة جدة وتم ضبطها بالمدينة المنورة.