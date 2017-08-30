وسط حضور غفير .. مهرجان الجوف حلوة 38 يواصل فعالياته

الجوف – فجر :

تفاعل زوار و حضور مهرجان الجوف حلوة38 و المقام في منتزه الخزامى بسكاكا مع فعاليات اليوم الثاني للمهرجان و الذي اشتمل على العديد من البرامج و المناشط المتنوعة .

فقد استقبل الحضور في الأمسية الإنشادية الشعرية على مسرح الفعاليات بالمنتزه الشاعر ممدوح المشيط و المنشد بدر الضبعان بإدارة عريف الأمسية الشاعر ثامر راكد و اللذين نثروا ابداعاتهم و مشاعرهم الصادقة في حب الوطن و تغنوا في وفاء أبنائه له ، كما تنوع الشعراء في أدائهم و قصائدهم بعدد من الموضوعات الاجتماعية و الإنسانية المتنوعة .

كما تفاعل الجمهور الحاضر بما ألقاه الشعراء من مشاركات شعرية و إنشادية بكل إيجابية بيّنت مدى استحسان الجمهور لما قدمه الشعراء على مسامعهم .

هذا وقام الشعراء بمعايدة عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بمنطقة الجوف و تقديم الورود و الهدايا لهم .

و في ختام الأمسية قدم الشاعران شكرهما و تقديرهما لأهل الجوف عمومًا و إدارة المهرجان على ما لمسوه من كرم الضيافة و حسن الاستقبال و الشكر موصول لهذا الجمهور على حضورهم و تفاعلهم .

وعلى الصعيد الأخر أقيمت العديد من الفعاليات الترفيهية و الألعاب الحركية المتنوعة و ألعاب النفخ بالنار على مسرح المهرجان تفاعل معها الكبار قبل الصفار ، كما تم فتح المجال للمشاركات الشبابية و المواهب لدى الصغار بمشاركة الدمى و الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال.

هذا و ذكر المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ صلاح بن شندل العنزي بأن المهرجان يسعى إلى استقطاب العديد من الزوار و تلبية كافة احتياجاتهم ، وخلق جوٌ من المرح و الترفيه على الحضور و ذويهم ، كما أن برامج ومفاجآت المهرجان مستمرة و تحتوي على العديد من المشاركات الشعرية و الإنشادية و المسابقات و الألعاب الترفيهية للكبار و الصغار .

يذكر بأن المهرجان يستمر لـمدة 6 أيام , وذلك في حديقة الخزامى بمدينة سكاكا وبحيرة دومة الجندل بمحافظة دومة الجندل .