قيادة المنطقة الجنوبية تحتفي بأسر الشهداء و المرابطين بمناسبة عيد الأضحى

متابعات-فجر :

أقامت قيادة المنطقة الجنوبية مساء أمس، حفل المعايدة السنوي لأسر الشهداء والمصابين والمرابطين ومنسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ، وذلك في الملاعب الرياضية بمدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط .

ويهدف الاحتفال الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، إلى إدخال جانب التثقيف والترفيه على كافة الأسر وأسر الشهداء والمصابين خاصة، إلى جانب الرعاية والعناية بأسر وأبناء الجنود المرابطين على الحدود، من خلال توفير جميع الاحتياجات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين والهدايا من قبل قيادة المنطقة.

وتضمن الحفل عدداً من الفعاليات والبرامج المصاحبة والمسابقات الثقافية والحركية والفقرات الإنشادية ومشاهد التمثيل وفقرات طبية وعروضاً مرئية، وكذلك عروضاً للدمى الكرتونية بمشاركة الجمهور، كما اشتمل على برامج خاصة لأسر الشهداء والاحتفاء بهم خلال أيام العيد ، إضافة إلى مشاركة كتيبة الطبابة بعدد من الفعاليات الصحية والتوعوية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة .