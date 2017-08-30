لأول مرة في موسم الحج .. “التجارة” تشرك الفرق النسائية في أعمال الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات

الرياض – فجر

تشارك وزارة التجارة والاستثمار في موسم حج هذا العام بفرق رقابية نسائية للمرة الأولى تراقب الأسواق وترصد وتضبط المخالفات، وذلك ضمن ١٥٣ فرقة عمل ميدانية مدعمة ب١٠٩ مركبة تتولى مهام وأعمال الوزارة المتمثّلة في متابعة الحالة التموينية للحجاج والتحقق من وفرة السلع المعروضة في منافذ البيع وجودتها وملائمة أسعارها وضمان عدم وجود أي حالات غش أو تضليل حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتقوم الفرق الميدانية بمهامها على مدار الساعة بالتناوب طيلة موسم الحج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، فيما تتولى الفرق الرقابية النسائية للوزارة المهام والأعمال المناطة بها داخل المراكز والمحال التجارية النسائية.

هذا وتواصل الفرق الرقابية للوزارة المشاركة في الحج الإشراف على منافذ البيع، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بالاضافة إلى الرقابة على مراكز ومحال اطارات السيارات والزيوت ومطابقتها للمواصفات والتحقق من جودتها، ومعايرة مضخات الوقود على الطرق الرئيسيّة والفرعية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.