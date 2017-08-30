عادل عزت : دعم محمد بن سلمان امتداد لدعم الرياضة السعودية

فيصل الخليل – فجر – الرياض

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت باسمه وأعضاء مجلس إدارته والوسط الرياضي كافة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ، على توجيه سموه الكريم بشراء تذاكر مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونظيره منتخب اليابان التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعرب رئيس الاتحاد عادل عزت عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مبادرته غير المستغربة، التي تأتي دعمًا منه لمسيرة منتخبنا في الوصول إلى المونديال العالمي، وتقديرًا منه للجماهير السعودية ودعمها، مشيرًا أن هذا الدعم هو امتداد لاهتمام سموه الكريم بقطاعي الشباب والرياضة وبكل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق أفضل النتائج والمنجزات للرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم خاصة.

وأكد عادل عزت أن لسمو الأمير محمد بن سلمان وقفات عديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في تذليل كافة العقبات من أجل تقديم عمل مميز يواكب الخطط والرؤى المستقبلية، مبيّنًا أن ذلك محل تقدير جميع الرياضيين ودليلًا على حرص سموه الكريم لرقي الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من الانجازات.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحه أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم سيتوليان آلية توزيع التذاكر على الجماهير، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني في نيل بطاقة التأهل للمونديال وإسعاد جماهير الوطن المحبة لمنتخب بلادها.