851 ألف م3 من المياه استهلاك عيد الأضحى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

واس – فجر

ضخت شركة المياه الوطنية إلى خزانات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى المبارك 851 ألف متر مكعب بزيادة 21% عن العام الماضي، فيما بلغت كميات المياه الموزعة على مكة المكرمة لنفس اليوم 622 ألف متر مكعب بزيادة 21 % عن العام الماضي، في حين بلغت كميات المياه الموزعة للمشاعر المقدسة 229 ألف متر مكعب يومياً بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي، كما بلغت كميات المخزون الإستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 2.134.000 متر مكعب .

من جانبه أكد مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن جميع الفرق الميدانية بالشركة تم تزويدها بكافة الإمكانيات والتجهيزات من سيارات ومعدات ودراجات نارية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية اللازمة لتسهيل أعمال التشغيل والصيانة، إضافة إلى مركز للاتصال وخدمة العملاء لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها بشكل فوري .

وأفاد أنه يوجد في مشعر منى نحو 59 فرقة ميدانية من الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة بمجال التشغيل والصيانة بقطاعي المياه والمعالجة البيئية على مدار الساعة, بالإضافة إلى تأمين مختبرات متنقلة تجوب مناطق المشاعر المقدسة لإجراء التحاليل المستمرة للمياه في الخزانات والشبكات العامة لمتابعة جودة المياه.

ولفت النظر إلى أن الشركة تستقبل البلاغات على الرقم الموحد 920001744 لبلاغات الانكسارات والطفوحات أو عبر الاتصال اللاسلكي أو عن طريق جهاز العمليات المشتركة أو من قبل منسوبي الشركة المشاركين في غرف عمليات الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, أو من مؤسسات الطوافة أو من خلال زيارة موقع الشركة (www.nwc.com.sa) .