“الزكري “يعايد المرضى بمستشفى حوطة سدير بباقات الورود والهدايا

متابعات_فجر

زار رئيس مركز حوطة سدير الأستاذ فهد بن صالح الزكري مرضى مستشفى حوطة سدير العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حيث هنئهم بهذه المناسبة السعيدة متمنياً لهم الشفاء العاجل ، كما قدّم لهم الهدايا التذكارية مزجاةً بباقات الورود .

واستقبله مدير مستشفى حوطة سدير الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم المزروع والذي رحّب بدوره بهذه الزيارة الكريمة التي تشكّل بعداً إنسانياً وواجباً دينياً ووطنياً منوّهاً بالجهود التي يبذلها سعادة رئيس المركز في متابعة ودعم القطاع الصحي بحوطة سدير.

وتفقد رئيس المركز في بعض الأقسام الطبية والتي تم تطويرها مؤخراً واطلع على أبرز التجهيزات والتطورات التي تمت بالمستشفى .

وفي ختام الجولة شرّف الحفل المعد لهذه المناسبة مهنئاً منسوبي المستشفى ومشيداً بجهودهم و حرصهم على تقديم خدمة طبية تليق بالمرضى وتواكب احتياجاتهم.