الخطوط السعودية تجهز خطتها التشغيلية لعودة الحجاج لـ 100 وجهة داخلية ودولية

متابعات_فجر

أكملت الخطوط السعودية جاهزيتها لبدء خطتها التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج لمناطقهم وبلدانهم اعتبارا من الاثنين القادم ، حيث جندت إمكاناتها البشرية والآلية كافة لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، أن الخطوط أنهت جميع تجهيزاتها لتفويج الحجاج، وتنظيم مغادرتهم إلى بلدانهم بعد إتمام مناسك الحج وفق خطة تشغيلية يشرف على تنفيذها فريق من جميع الشركات والقطاعات المعنية بالعمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لضيوفها من حجاج بيت الله الحرام ، تأتي ضمن جهود جميع مؤسسات الدولة التي بُذلت وتُبذل للعناية بضيوف الرحمن وتوفير الراحة لهم ليؤدوا نسكهم بيسر وطمأنينة بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة.

وأبان المهندس الجاسر أن الخطوط السعودية بجميع شركاتها وقطاعاتها أكملت استعدادها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن إلى أكثر من (100) وجهة داخلية ودولية، بعد نجاح المرحلة الأولى من الخطة لنقل الحجاج في رحلات القدوم، ولنقل (470) ألف حاج بزيادة بلغت نسبتها (40 %) عن عدد الحجاج الذين تم نقلهم في حج العام الماضي ، عبر (2300) رحلة خاصة بالحج ، إلى جانب الرحلات الداخلية والدولية المجدولة.

وأشار إلى أنه تم توفير خدمات مميزة خلال مرحلة العودة هذا العام، منها خدمة استلام العفش مسبقًا في مكة المكرمة لحجاج العديد من الدول قبل موعد السفر بوقت مناسب، ليتفرغ الحاج لأداء مناسك الحج، إضافة إلى تجنب مشقة حمل العفش إلى المطار، وتلافي أي تأخير أو تكدس في صالات المغادرة، إلى جانب تخصيص موظفين يعملون على مدار الساعة بواقع ثلاث فترات يوميّا ، حيث تنحصر مهامهم الرئيسية تفويج الحجاج بكل دقة من خلال التنسيق مع عمليات الخطوط السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لضمان وصول الحجاج في المواعيد المحددة للرحلات .

وأشاد المهندس الجاسر بمستوى التنسيق المشترك والتعاون بين القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بنقل وخدمة ضيوف الرحمن لتفويج الحجاج في رحلات العودة، مما ساهم في انسيابية العمليات التشغيلية وانتظام الرحلات – بمشيئة الله -، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون ومضاعفة الجهود وتسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن .