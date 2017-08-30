السعودية للكهرباء : الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية شهدت أداءً طبيعياً ومستقراً

متابعات_فجر

أكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ، أن منظومة الشبكة الكهربائية للشركة بالمنطقة الغربية شهدت أداء طبيعياً ومستقراً خلال الأيام الماضية ، وأسهمت في توفير الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه المهندس عبدالمعين أنه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الجهود الكبيرة التي بذلها أكثر من (1500) مهندس وفني وإداري بالشركة لم تحدث أي انقطاعات تُذكر في الخدمة الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية التي طبقتها الشركة في كافة مراحل موسم الحج.

ولفت إلى أن أداء دوائر نقل الطاقة كان على درجة عالية من الاستقرار، ولم يسجل طيلة أيام الماضية أية أعطال رئيسية أو مؤثرة ولله الحمد، مبيناً أن معظم كوابل دوائر النقل عكست أداء طبيعياً، مؤكداً استقراريه الشبكة الكهربائية في مختلف المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي أظهرت حسن التصميم والتشغيل والتخطيط وحجم الاستعداد من قبل خبراء ومهندسي الشركة.

وأكد المهندس عبدالمعين الشيخ،أن المشاريع الكهربائية الجديدة أسهمت في دعم موثوقية الخدمة في موسم الحج، وقدرات وخبرات أكثر من (1500) مهندس وفني وإداري في تشغيل وإدارة المنظومة الكهربائية، الذين أشرفوا على تنفيذ الخطة التشغيلية الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة , مشيراً إلى أن خطة الشركة والكيفية التي تم بها التنفيذ قد أظهرت بفضل الله سبحانه وتعالى ،قدرة الشركة في تلبية الطلب المُتزايد على الطاقة الكهربائية والمحافظة على موثوقية الخدمة الكهربائية التي تقدمها لمُشتركيها ومراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية في جميع مراحل تلك الخدمة.

وأشار رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء إلى أن الشركة السعودية للكهرباء مستمرة بحمد الله في متابعة تنفيذ خُطتها التشغيلية الكهربائية لهذا العام، وأن الأمور بحمد الله وتوفيقه تسير وِفق ما هو مُخطط له من قبل المختصين في جميع مواقع العمل على مدار الساعة.

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