متابعات_فجر

نفّذت فرق المركز الإشرافي لصحة البيئة التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية خلال اليومين الماضيين، (506) جولات رقابية، خصص لها (2270) عاملٍ غذائي يعمل بمحلات تداول الغذاء، وتم خلالها مخالفة (126) عاملاً غير ملتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية وتجرى استبعادهم عن العمل، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال التي يتبعونها .

وأوضح مساعد مدير عام صحة البيئة خوقير محمد، أن أعمال الرقابة الصحية على محلات تداول الغذاء وشركات التموين الغذائي بالمشاعر المقدسة، خاضعة للرقابة المستمرة من خلال المركز الاشرافي التابع للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة .

وبيّن أن المركز يشرف خلال موسم حج هذا العام، على أعمال المراقبين الصحيين الموزعين على ( 20 ) مركز خدمات بلدية لمتابعة مواقع تداول المواد الغذائية من خلال جولات تفتيشية على مدار الساعة، كما يتبع للمركز فريق عمل متخصص لمباشرة أي حالات اشتباه تسمم غذائي في مختلف أرجاء مشعر منى خلال أيام التشريق .

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16:01ت م

حج / ” الشؤون البلدية والقروية ” تنفّذ أكثر من 500 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين/ إضافة أولى واخيرة

وأكد أن أعمال المركز لا تقتصر على المتابعة والمراقبة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى تأهيل كوادر بشرية مؤهلة للعمل على معالجة حالات اشتباه التسمم، واتخاذ ما يلزم من تدابير صحية مع الحجاج الذين يتعرضون لتلك الحالات وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على سلامة الحجاج .

وأشار مساعد مدير عام صحة البيئة إلى أن تكثيف الجهود الرقابية على جميع مواقع تداول المواد الغذائية خلال أيام التشريق، مستمر حتى نهاية موسم الحج، مؤكداً أن مختلف فرق الأمانة تعمل جنباً إلى جنب في خدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين .

ولفت إلى أن المتابعة التي تقوم بها صحة البيئة، ألزمت متعهدي الإعاشة بالتقيّد بالمعايير الصحية والغذائية فيما يقدمونه للحجاج، الأمر الذي أسهم في سلامة الوجبات التي يلقاها الحجاج سواء في مخيماتهم أو فيما يقومون بشرائه من المطاعم المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، وبقية أحياء مكة المكرمة .

وبين أن الإحصائيات الرسمية تؤكد تقدماً كبيراً في الاستجابة والتقيّد بالمعايير، حيث تقلّص هامش المخالفات بشكل كبير، فيما تعمل الأمانة جاهدة على متابعة المخالفات ومعالجة جميع الإشكاليات .