حرس الحدود يسعفون أحد ركاب سفينة نفط يونانية في عرض البحر الأحمر

متابعات_فجر

تمكّن رجال حرس الحدود السعودي،(الجمعة 10 ذو الحجة 1438 هـ) من إخلاء أحد ركّاب سفينة نقل نفط يونانية (فلبيني الجنسية)، جنوب ميناء ضباء، وقادمة من جزيزة “خرج” باتجاه ميناء السويس بجمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، بأنه “في إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين؛ فقد تلقى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة مساء يوم (الجمعة الموافق ١٤٣٨/١٢/١٠هـ) بلاغًا من قائد سفينة نقل النفط الخام (PRUDENT WARRIOR) والتي ترفع علم (اليونان) مفاده وجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة من الجنسية الفلبينية ويتطلب الوضع إخلائه طبياً من السفينة لسوء حالته الصحية.

وأضاف ، أنه “على الفور تم التواصل مع قائد السفينة لتحديد موقعها، واتضح أنها على مسافة (٨٨) ميلاً بحرياً من الساحل السعودي جنوب ميناء ضباء، كما تم في حينه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في تنفيذ بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية.

وذكر “المتحدث ” أنه تم عبر أجهزة الاتصال ربط مدير طوارىء مستشفى الملك فهد بجدة مع المختصين بالسفينة لإعطائهم الارشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريض من السفينة، وفي الوقت نفسه، تم توجيه فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود من قاعدة الملك فهد البحرية بحرس الحدود بالوجه يرافقها طاقم طبي من مستشفى الوجه العام بغية الوصول إلى السفينة وإخلاء المريض”.

وأشار متحدث حرس الحدود إلى أنه “تم بحمد الله عبر رصيف القاعده البحرية بالوجه إخلاء المريض بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمه له ونقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى مستشفى الوجه العام لتلقي العلاج اللازم”.