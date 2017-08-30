بقلم _عبدالمجيد الصيعري

في هذا العالم استطيع أن أقول أن هناك صنفٌ من البشر, لديهم حمى عدم الإحساس بالمسؤولية فلا يحسبون حسابًا لأي كلمة يطلقونها من جوفهم, هناك فجوة عظيمة بينهم وبين التذوق, فهم في حالة زكام أبدي, لا يستطيعون تذوق كلماتهم, لا يعرفون طعمها ولا مرارتها, يقذفون كلماتهم كالحجارة في بحيراتنا الساكنة, ربما هم يستمتعون بهذا المنظر, منظر الإرتباك العظيم, أو هم في أبسط الأحوال, لا يرون هذا الإرتباك الذي يعترينا من مبدأنا لأقصانا .

يعتقدون أن كلامهم الذي يخرج من أفواههم هينٌ, ونحن – الذين نصاب بتشوهات في قلوبنا جرّاء السموم التي نواجهها من أفواههم – ليس من حقنا أبدًا أن نأخذ موقفًا ضد هذه الترهات التي يحشون دواخلنا بها, ليس من حقنا أبدًا أن نضع حدًّا لهذه الإستهانة المجحفة في حقنا, فنحن في نهاية الأمر – بالنسبة لهم – أكياس يملئونها بقماماتهم عند الحاجة.

أعتقد أن الحل الأمثل لمثل هذه المواقف هو المواجهة, نعم حلٌ تقليدي, بائت وقديم, لكنه فعال, فعاليته تكمن في أن هؤلاء البشر قد يلمسهم إحساس ما يجعلهم في موقفِ اعتذارٍ يرفعهم لأعلى المراتب.

أو أسوأ ما قد يحصل, هو أن تقطع علاقتك مع من هم مثلهم, ففي النهاية كل شخصٍ نفسه عزيزةٌ عليه ..

نعم أنا أحرِّضكم على قطع العلاقات, لكنها مقاطعة محمودة, لأنها علاقة غير صحية تلك التي يعاني منها طرفٌ تسلط طرفٍ آخر, وليس من حق أي شخص أن يعامل الآخر بدونية وخيلاء.

ضع نفسك اولًا, كن أنانيًا لمصلحتك, لراحة بالك وهناءك فلا تجعل من نفسك عتبة يسهل الوقوف عليها, لا تكن في موقف ضعف أبدًا ، إن هانت عليك عزة نفسك مرة, فإنك ستفقد هذه العزة ما حييت ،

ستكون وحيدًا لفترة, نعم ستواجه هذا العالم بوحدانية, لكنك ستجد في النهاية جماعةً تعي أنك فرد من هذا المجتمع, فرد فعال بطريقة أو بأخرى, قد تخالفهم المبادئ, قد تخالفهم الآراء, لكنك محفوظ الكرامة وفق قوانين إنسانية بحت, وعندما أقول إنسانية فأنا أقصد أنها تشمل وتدور على الجميع, لا تقف عند شخص واحد فقط, يحكم الأمور بطفولية محضة.

يمتلئ العالم بمثل هذه العينات, فهم في قرارة أنفسهم يظنون أن العالم يتمحور حولهم, يقف عند إشارتهم ويتحرك لرضاهم, لا ينظرون لأبعد من أرنبة أنوفهم .. هذه ثقافة جاهلة تجتاح العالم.

يحتاجون لصفعة إيقاظ, تجعلهم يعون أنهم بشرٌ مثلنا, فمن غير المنصف أنهم يعاملوننا بهذه المعاملة وهم يشاركوننا نفس تكويناتنا الجسمانية, فلا عندهم رئة ثالثة ولا عندهم قلبٌ إضافي!

إن كنت تعاني منهم فلابد من وضع حدود لهذه التعاملات, أما إن كنت منهم فيجب عليك أن تراجع حساباتك, وترى الصورة من منظرٍ علوي لتتأكد أنك في نفس المستوى مع غيرك.

ختامًا ،لا تضع نفسك في شرنقة وتنزوي بعيدًا عن العالمين, بل اذهب بك بعيدًا عن مواضع الخلل ، ازرع نفسك بين فسائل تحييك لا تمتص رحيقك وترميك.

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