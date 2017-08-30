الكشافة السعودية تُرشد أكثر من 73 ألف حاج تائه في يوم عيد الأضحى

متابعات_فجر

أرشد الكشافة العاملون في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية يوم عيد الأضحى, 73718 حاجاً تائهاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 8215 إلى مقار حملاتهم, وإرشاد 65503 بالتوجيه والشرح فيما يعرف بالإرشاد المتجول على الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، وبلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6362 طلعة.

يذكر أن الجمعية جندت لمهمة الإرشاد فقط في ذلك اليوم, ما يقارب 1200 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى, إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني .

ويتبع الكشافة, آلية محددة في عملية الإرشاد حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد ومن بينها الأجهزة الذكية .

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد, أن الكشافة تستخدم الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية البالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج, بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى .