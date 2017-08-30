الأرصاد تسير مختبرات لقياس جودة الهواء على جسر الجمرات

متابعات_فجر

سيرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, مختبرات متنقلة تهدف إلى قياس جودة الهواء على جسر الجمرات لقياس جودة الهواء.

وأوضح المشرف العام على أعمال الهيئة بالحج وليد الحجيلي, أن الهيئة عمدت منذ وقت مبكر على تسيير مختبرات متنقلة تهدف إلى قياس جودة الهواء بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى قياس عناصر التلوث في الأماكن المزدحمة مثل الأنفاق والمناطق المغلقة، إلى جانب قيام الهيئة بمسوحات بيئية لمعرفة مستوى التعامل البيئي في الحج، وكذلك الدراسات التي تقدمها الهيئة إلى الجهات المختصة للاستفادة منها في الأعوام المقبلة.