وصفة سحرية تمنع نمو الشعر الزائد نهائياً

متابعات_فجر

يشكل الشعر الزائد الذي ينمو على الوجه والجسم مشكلة كبيرة بالنسبة إليك فأنت لا تجدين غالباً للوقت الكافي لإزالته.

لذا ننصحك بتحضير وصفة تمنع نمو هذا الشعر بشكل دائم. ولهذه الغاية تحتاجين إلى: ملعقتي طعام من بودرة الجيلاتين، حليب سائل، نصف ملعقة طعام من بيكربونات الصودا وملعقة طعام من عصير الخيار.

إمزجي المكونات جيداً لتحصلي على عجينة متماسكة وخالية تماماً من التكتلات.

طبقي المزيج على مناطق ظهور الشعر الزائد في اتجاه نموه واتركيه يجف.

أزيلي المزيج عن بشرتك بلطف وبشكل تدريجي في اتجاه نمو الشعر.

طبقي الوصفة 3 مرات في الشهر الأول. وافعلي ذلك في الأشهر التالية بحسب نمو الشعر. ومن الأفضل تكرارها لمدة 3 أشهر. فهي تمنع نمو الشعر بشكل دائم.