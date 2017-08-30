اندلاع حريق في مصنع كيميائي غمرته المياه في ولاية تكساس

متابعات_فجر

اندلع حريق كبير في مصنع كيميائي غمرته مياه الفيضانات شمال شرق مدينة هيوستن الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة.

وأفادت شبكة “كيه تي ار كيه” بأن مصنع “آركيما” للمواد الكيماوية في بلدة كروسبي بولاية تكساس انفجر واشتعلت فيه النيران، مما أدى إلى إنبعاث دخان أسود في الهواء. وهذا هو نفس المصنع الذي اشتعلت فيه النيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشركة أن الفيضانات الناجمة عن الإعصار هارفي وانقطاع التيار الكهربائي تسببا في تعطل أنظمة التبريد الخاصة بالمصنع, وينتج المصنع بيروكسيدات عضوية سائلة تصبح غير مستقرة ما لم تكن مبردة, وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصًا منذ اندلاع الحريق الأول.

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