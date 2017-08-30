هيئة الاتصالات : أكثر من 79,1 مليون مكالمة ناجحة محلياً ودولياً في المشاعر المقدسة

متابعات_فجر

أجريت أكثر من 79.1 مليون مكالمة ناجحة محلياً ودولياً عبر مزودي خدمة الاتصالات ،في مكة المكرمة والمدينة المنورة و المشاعر المقدسة في يوم عرفة .

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إحصائيتها لحج هذا العام 1438هـ، أن حجم استهلاك البيانات وصل إلى أكثر من 188 تيرا بايت .

وبينت أن عدد المشتركين بشرائح محلية وأجنبية بلغ 10,3 ملايين مشترك، فيما بلغت نسبة زيادة الحركة الصوتية في المشاعر المقدسة اليوم 51 % ،مشيرة إلى زيادة بلغت 30 % في عدد المشتركين والمتجولين .

وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تسخير إمكاناتها الفنية والتقنية لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة وجودة الاتصال لضيوف الرحمن والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج .