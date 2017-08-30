الأرصاد:هطول أمطار رعدية على 3مناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس على المشاعر المقدسة حار خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى المشاعر المقدسة و مرتفعات منطقة المدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة) تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية منها , كما تتأثر منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .