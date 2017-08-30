رجال الحرس الوطني مواقف انسانية تتجلى في المشاعر المقدسة

متابعات – فجر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرجال الحرس الوطني تظهر الأعمال الجليلة التي يقومون بها في خدمة الحجاج، كما غرد عدد منهم بكلمات الشكر الجزيل والفخر بهم ، حيث غرد أحد :” يحق لنا كشعب في هذا الوطن أن نفتخر بأبنائنا من رجال الحرس الوطني الذين نالوا ذروة سنام المجد بحماية حدود الوطن ورعاية حجاج بيت الله الحرام”، الأمر الذي شاركه فيه عدد كبير من المغردين .

وفي موضوع متصل ، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات لجنودنا البواسل كما تناقل عدد كبير منهم مقاطع شكر مصممة خصيصا لهم .