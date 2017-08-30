وزير العمل والتنمية الاجتماعية يقف ميدانيًا على خدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن

متابعات – فجر

‏ وقف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ميدانيًا على الجهود والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بمجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ.

واطلع الدكتور الغفيص أثناء الزيارة على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في الحج،مستمعاً لشرح عن خطة الطوارئ التي تعمل عليها الوزارة، والتأكد من جاهزية العاملين على تنفيذها، موجها فريق العمل بضرورة تكثيف الجهود والنزول للميدان وتقديم أفضل الخدمات.

ويشارك في موسم حج هذا العام، أكثر من 148 مفتش عمل يمارسون أعمالهم في المشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبحرية، بالإضافة إلى أكثر من 100 أخصائي نفسي واجتماعي من موظفي الوزارة يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام، إلى جانب وجود 15 جمعية ولجنة تحت إشراف فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، تقدم الخدمات الطبية والإعاشة والمياه