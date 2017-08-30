سيلفي يتسبب في إسقاط فتاة من قمة جبل

متابعات-فجر:

أصيبت سائحة من مدينة روستوف الروسية بجروح خطيرة بعد أن سقطت عن صخرة تسلقت إليها بشبه جزيرة القرم في محاولة لالتقاط صورة سلفي.

وعثر رجال الطوارئ على السائحة، وهي من مواليد 1992، على منحدر جبل جنوبي رأس كابتشيك في القرم. ولديها كسر في الترقوة وإصابة في الظهر وجروح عديدة في جسمها.

وجاء في بيان صدر عن إدارة الطوارئ في جمهورية القرم الروسية أن الحادث وقع، مساء الخميس 31 أغسطس، عندما قامت مجموعة من الشباب بجولة في غابة عرعر، فقررت إحدى السائحات التسلق إلى الصخرة لتلتقط صورة سلفي. وانزلقت فسقطت من ارتفاع 7 أمتار.

وقدمت للفتاة الإسعافات الأولية، وقام رجال الطوارئ بإجلائها بسيارة الإسعاف.

وقال وزير الطوارئ في جمهورية القرم، سيرغي شاخوف، إن حظ السائحة جيد جدا، علما أن المنحدر كان عموديا تقريبا وكانت الفتاة على وشك الموت. ولحسن حظها لم تكن لوحدها. واستطاع أصدقاؤها استدعاء رجال الطوارئ والأطباء رغم أنها أصيبت بجروح خطيرة.