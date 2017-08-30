كيليان مبابي ينتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة

متابعات-فجر:

أكد فريقا موناكو وباريس سان جيرمان انتقال المهاجم كيليان مبابي معارا لموسم واحد إلى نادي العاصمة قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، فيما أشارت تقارير إلى أن سان جيرمان سيشتري اللاعب بـ180 مليون يورو العام القادم.

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس (31 أغسطس 2017)، تعاقده رسميا مع كيليان مبابي مهاجم غريمه التقليدي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكر فريق العاصمة الفرنسية أن المهاجم الفرنسي الشاب انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حتى 30 يونيو عام 2018. وأوضح سان جيرمان على موقعه في شبكة الإنترنت “تتضمن الإعارة خيار شراء اللاعب منذ الموسم الحالي بعقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2022”.

وكانت وسائل إعلامية عدة أكدت أن خيار شراء اللاعب يساوي 180 مليون يورو متضمنة المكافآت، ما يجعل ابن الثامنة عشرة ثاني أغلى لاعب في العالم في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان أيضا مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي في عقده مع الفريق الكاتالوني.

وتابع فريق العاصمة أن مبابي المولود في بوندي في ضاحية سان دوني الباريسية، “لعب 60 مباراة مع فريق موناكو الأول وسجل 27 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة منذ أول ظهور له في الثاني من ديسمبر 2015”.

بدوره، عبر رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي في بيان النادي عن سعادته بضم اللاعب، وقال “من المهم جدا لكرة القدم الفرنسية الاحتفاظ بمثل هذه الموهبة وتطويرها في بطولتنا”.

وأضاف “منذ انطلاقته على اعلى مستوى، يعكس صورة ممتازة للاعب شاب ومحترم جدا، منفتح وطموح وناضج جدا.

بالدفاع عن ألواننا وسط لاعبين كبار، سيتابع كيليان تطورا سيعود بالفائدة على منتخب فرنسا في الأشهر والسنوات المقبلة”.

وتأتي إعارة مبابي لموسم لتجنب عقوبات اللعب المالي النظيف التي قد يفرضه عليه الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد أن اشترى نيمار في صفقة قياسية.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة اقر في 2011 قانون اللعب المالي النظيف الذي لا يسمح للأندية بإنجاز نفقات تزيد على الإيرادات ومراكمة عجوزات تزيد عن 30 مليون يورو لثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن تنكب هيئة الرقابة المالية للأندية على دراسة ملف سان جيرمان في أكتوبر 2018.

ولتخفيض نفقاته، لجأ سان جيرمان إلى بيع أو إعارة عدد من لاعبيه منهم بليز ماتويدي إلى يوفنتوس الإيطالي وجان كيفن أوغوستين إلى لايبزيغ الألماني، وأيضا على سبيل الإعارة الإسباني خيسي إلى ستوك سيتي والبولندي غريغور كريتشوفياك إلى وست بروميتش الإنكليزي.