المرضى الحجاج يثمنون جهود الصحة في استكمال حجهم

متابعات_فجر

عبر عدد من الحجاج المرضى المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، عن سعادتهم الغامرة بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالشفاء من الأزمات الصحية التي تعرضوا لها، وكادت أن تتسبب في تأجيل أدائهم للفريضة لأعوام مقبلة، قبل أن تنجح وزارة الصحة -بفضل الله-, في علاجهم، وإجراء العمليات التي يحتاجونها، وتكفلها بإكمال حجهم من خلال تصعيدهم عبر قافلة خادم الحرمين الشريفين للحجاج المرضى المجهزة بالكوادر والامكانات، والتوكل بالرمي عنهم في بادرة إنسانية جميلة لاقت الثناء والإعجاب.

صور متنوعة, تم رصدها لهؤلاء الحجاج الذين لم يستطيع بعضهم السيطرة على مشاعره، وأجهش بالبكاء فرحاً بتماثله للشفاء واكتمال حجته بعد أن كادت أن تنقطع.

الصور أظهرت المشاعر المختلفة للحجاج منهم من ظهر مبتسماً، وآخرين تغطي وجوههم دموع الفرح، وبعضهم يقابل المسؤولين بالصحة بإشارات الرضى والشكر والدعوات.