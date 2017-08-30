دراجات نارية للتدخل السريع ومتابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجيج بمنى

متابعات_فجر

تواصل قيادة الدفاع المدني بمشعر منى من خلال فرق السلامة ومجموعات الإشراف الوقائي جولاتها الميدانية لمتابعة اشتراطات السلامة في جميع مخيمات الحجيج بمنى ومقرات الجهات الحكومية والأنشطة التجارية الموسمية أيام التشريق لرصد وإزالة أي مخالفات تهدد سلامة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في منى وتحركاتهم لرمي الجمرات.

وأوضح قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد الدكتور حمود بن سليمان الفرج جاهزية وحدات وفرق الدفاع المدني للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتنفيذ الخطط المعدة سلفاً للتعامل مع مخاطر الزحام خارج المحطات وداخلها، بما في ذلك خطط الإخلاء الطبي بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات المعنية والشركة المشغلة للقطار.

ولفت إلى أن أعمال وحدات الدفاع المدني بمشعر منى طوال أيام التشريق تتركز في متابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج ومنع استحداث أي مخالفات أو مسببات للمخاطر والحوادث أثناء تواجد الحجيج بمنى من خلال الانتشار الواسع لمجموعات الإشراف الوقائي على مدار الساعة وكذلك فرق الدراجات النارية والفرق التابعة لركن الحماية المدنية بالمشعر.

وأشار العميد الفرج إلى تخصيص عدد من فرق الإنقاذ المائي والجبلي والتي تم نشرها في المواقع المعرضة لمخاطر الأمطار والسيول وحوادث الانهيارات الجبلية، بالإضافة إلى جاهزية شبكات الإطفاء ووحدات التدخل السريع وفرق مكافحة المواد الخطرة لمواجهة كافة المخاطر المحتملة بما في ذلك مخاطر التلوث الكيميائي وزيادة معدلات الانبعاثات الكربونية في شبكات الأنفاق الواقعة داخل نطاق مشعر منى.

وبين إعداد خطة تفصيلية لإيواء الحجاج بمشعر منى في حالات الطوارئ في مواقع مجهزة بكل ما يلزم من الخدمات، بالإضافة إلى خطة لدعم وإسناد قوات الدفاع المدني بالمشعر من قوة عرفة ومزدلفة وكذلك قوات الطوارئ والإسناد للدفاع المدني.

وأهاب بمسؤولي مؤسسات الحج والطوافة توجيه وتوعية الحجاج لتجنب كافة السلوكيات الخاطئة التي تمثل خطورة على سلامة الحجيج أثناء وجودهم بمشعر منى طوال أيام التشريق وحتى مغادرتهم , بمشيئة الله تعالى للمشعر والتعاون مع مجموعات السلامة وفرق الإشراف الوقائي في هذا الشأن.

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