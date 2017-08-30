نحر 518.428 رأساً بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

متابعات_فجر

نحرت اليوم 518.428 رأساً من الأنعام حتى الساعة الثانية ظهرًا في سبع مجازر تابعة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي .

وأوضح المشرف العام على المشروع موسى بن علي العكاسي، أن الأنعام شملت 181.428 رأسًا من الأغنام ، و 337 ألف رأس من الجمال والابقار .

وتوقع أن يحقق المشروع هذا العام رقمًا قياسيًا قد يتجاوز ما حققه العام الماضي ، بفضل اكتمال منشأة المجازر وتزايد اقبال الحجاج على تنفيذ الهدي والفدي عبر المشروع بطريقة منظمة ومفيدة للمسلمين في أنحاء العالم كافة ، وسط استعدادات مكثفة من البنك الإسلامي للتنمية ، مشيرًا إلى أنه نفذت في يوم عرفة تجربة تشغيل للتأكد من جاهزية المجازر .

وأبان العكاسي، أن المجازر التابعة للمشروع بدأت صباح اليوم في استقبال الحجاج الذين سيكملون مناسكهم بذبح الأضاحي والهدي والفدي تقربًا لله تعالى ، مفيدًا أن المشروع الذي انطلق في حج عام 1403هـ ،أوكلت له مهمة الإشراف على المشروع ، وتوزيعها على مستحقيها من فقراء الحرم وجمعيات البر والمؤسسات الخيرية في المملكة ، وعلى المستحقين في 23 دولة .

وأفاد أن المشروع يهدف إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية حتى يتفرغون للعبادة وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة نيابة عن من يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها داخل المملكة وخارجها تحقيقا للحكمة الإلهية من فرض هذه الشعيرة العظيمة والحفاظ على بيئة المشاعر المقدس.