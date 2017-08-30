الصحة: مستشفى منى الجسر يستقبل 2176 حاجاً

متابعات_فجر

أوضحت “الصحة” أن مستشفى منى الجسر في مشعر منى استقبل خلال الثلاثة أيام الماضية (2176) حاجا، قُدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية.

وبينت أن قسم الطوارئ باشر( 515 ) حالة متنوعة , كما راجع العيادات الخارجية ( 1385) حالة ، فيما تم إجراء( 7 ) حالات غسيل دم كلوي، وتنويم (59 ) حالة حالاتهم متفاوتة ، فيما استقبل( 21 )حالة تعاني من الإرهاق الحراري، و(10) حالات أصيبت بضربات الشمس.

وأشارت إلى أن المستشفى يستقبل باستمرار الحجاج الذين يعانون من إجهاد عام وأمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقلب، إضافة إلى عدد من حالات أزمات الربو، وكذلك حالات الأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، وإصابتهم بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة , وقدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة وتدخلات الطبية المطلوبة كما صرفت لهم الأدوية التي يحتاجونها .

يذكر أن المستشفى يضم عدداً من الفرق الطبية، حيث يتواجد فيها فريق طبي في الطوارئ، وفريق في العناية المركزة، وآخر في قسم الجراحة، وفي الباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل القسم، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة والمكون من استشاري جراحة عامة، واستشاري عظام، واستشاري طب طوارئ، واستشاري تخدير، واستشاري جراحة أوردة وشرايين، وتكمن مهامهم في التدخل السريع في حال استدعت الحالة.