513 مرشدة لتوجيه وإرشاد الحاجيات بمصليات النساء وصحن الطواف بالحرم المكي

متابعات – فجر

شرعت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام في تنفيذ خطتها التنظيمية والتوجيهية والإرشادية والخدمية وبمشاركة الإدارات المعنية ، وقد تحقق بفضل الله عز وجل نجاح الخطة بإشراف وحضور ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس و نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم والمشرف على الادارات التوجيهية والإرشادية الشيخ محمد بن حمد العساف.

أوضح ذلك المستشارة للشؤون النسائية المديرة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود.

وأفادت بأن عدد المرشدات المنظمات لمواقع ومصليات النساء بالمطاف وفي الأروقة والساحات (513) مرشدة تعددت مهامهن بين الترحيب بالقاصدات وإرشادهن إلى المصليات النسائية الخاصة بهن، وتسهيل مرورهن دخولاً إلى المطاف وخروجاً منه ، وتوجيههن بالكلمة الطيبة الحسنة وتذكيرهن بآداب المسجد الحرام والذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة من الحشمة والستر.