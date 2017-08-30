الكشافة ترشد أكثر من 49 ألف حاج في عرفات

متابعات – فجر

أرشد الكشافة العاملين في معسكرات الخدمة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية بمشعر عرفات 49,923 حاجاً تائهاً من مختلف الجنسيات ، حيث تم إيصال 2109 حجاج إلى مقارهم ، فيما تم إرشاد 47,814 حاجاً بالتوجيه والشرح ، وبلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1012 طلعة .

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الجمعية جندت لمهمة الإرشاد في مشعر عرفات ما يقارب 1200 كشاف وجوال وقائد عملوا في سبعة مركز إرشاد بالمشعر , إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني .

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد ، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد أفرد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر أو عبر الآيباد أو الهاتف المحمول حتى يتم إيصاله .