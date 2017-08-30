“الترفيه” تطلق فعالياتها لعيد الأضحى

متابعات – فجر

أنهت الهيئة العامة للترفيه كافة استعداداتها لإقامة فعاليات عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ بأكثر من 26 فعالية مميزة وعالمية، مما يشهد على قدرة الهيئة الهائلة على تنويع المحتوى الترفيهي وتوفيره للمجتمع بهذا الكم الضخم. وتندرج هذه الفعاليات تحت 7 فئات مختلفةمن مهرجانات وعروض حية ومسارح ومغامرات ومعارض توعوية وفنية وملاهي مائية، لتوفر الهيئة بذلك ترفيه عائلي يعزز من الترابط الاجتماعي والأسري خلال العيد. ومن بينها 15 فعالية مجانية لتعزيز تواجد الحضور ولتراعي الهيئة بذلك استفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين من هذه الفعاليات وتنوعها. أيضاً تغطي هذه الفعاليات 13 مدينة حول المملكة لتضمن الهيئة العامة للترفيه وصول فعالياتها الترفيهية لكل فئات المجتمع نوعاً ومكاناً.

البداية من جدة حيث تقام فعالية ” رواق الفنانين ” المخصصةللجميع في الياسمين مول من الساعة 4م حتى 11م. وتستمر ” فعالية ” الألعاب الأكروباتية الصينية ” المخصصة للعائلات في قرية جنغل لاندالساعة 9م. وعلى صعيد متصل وفي نفس اليوم تقام في الرياض عروض “دراجون أكروبات” المخصصة للعائلات يوم العيد الأول (الجمعة1 سبتمبر) في أرض مركز المعارض والمؤتمرات على فترتين الأولى من 7– 9 م يليه العرض الآخر الساعة 10م حتى منتصف الليل.

وتعد عروض “بلومان” العالمية الشهيرة التي تقدم عرض حييجمع الموسيقى والأداء المسرحي والفني والتي ستقام لأول مرة فيالمملكة أكبر فعالية ترفيهية تنظمها هيئة الترفيه خلال إجازة العيد حيثستكون الانطلاقة في جدة خلال الفترة من 15 حتى 19 من ذي الحجةالموافق 6 حتى 10 من سبتمبر 2017م في الصالة المغلقة بمدينة الملكعبدالله الرياضية، ثم تستكمل العروض في مدينة الرياض بتاريخ 23 ذو الحجة حتى 1 محرم 1439 الموافق 14 حتى 21 من سبتمبر2017م في مركز الملك فهد الثقافي.

وتستكمل الفعاليات على مدار أيام العيد حيث تشهد حديقة الملكفهد الوطنية في الرياض فعاليتا موجات الصيف “موجة الألوان” و”موجةالماء” حيث ستقام موجة الألوان في الفترة من 11 حتى 13 من ذي الحجة والموافق 2 حتى 4 من سبتمبر. وستقام أيضاً “موجة الماء” في حديقة مكتبة الملك فهد وذلك في الفترة من 14 حتى 16 من ذي الحجة والموافق 5 حتى 7 من سبتمبر.

وعلى مسرح جمعية الثقافة والفنون في جدة ستقام عروض ليلةالكوميدي كلوب في الأيام 16 و23 ذو الحجة الموافقة 7 و14 سبتمبر2017م ، وأيضاً يستضيف مسرح مركز الدار للمعارض والمؤتمراتبالمدينة المنورة فعالية “كوميدي كلوب ” بتاريخ 17 ذو الحجة الموافق 8 سبتمبر 2017م.

كما يستضيف ملعب الكعكي في جدة فعالية “المرح في الحركة” للأسر والأطفال في الفترة من 15 حتى 17 ذو الحجة والموافق 6 حتى8 من سبتمبر 2017م ، يليها فعالية “قيمرز كون” في مركز جدةالدولي للمعارض والمؤتمرات بتاريخ 23 ذو الحجة والموافق 14 سبتمبر2017م. وتستمر “الألعاب الأكروباتية الصينية” في قرية جنغل لاندحتى تاريخ 23 ذو الحجة الموافق 14 سبتمبر.

هذا وتشهد مدن (الخبر والجبيل وأبها) إقامة مهرجان “كرنفال العيد” الذي يتضمن عروضاً فنية ومسيرات فرح وشخصيات كرتونيةومتاحة للجميع مجاناً. وستكون في شاطئ النخيل في الجبيل في الفترة من 11 حتى 12 ذو الحجة والموافق 2 حتى 3 سبتمبر 2017م وفي الواجهة البحرية في الخبر في نفس الفترة. وأخيراً في ممشى السد (شارع الفن) في أبها خلال الفترة من 11 حتى 13 ذو الحجة والموافق 2 حتى 4 سبتمبر2017م.

وعلى أرض ينبع التاريخية تقام فعالية “ضوء العيد” خلال الفترة من 11 حتى 13 ذو الحجة والموافق 2 حتى 4 سبتمبر 2017م . فيماتستضيف مدينتا ” بريدة وتبوك ” فعاليات مهرجان “البطل للعيد” ويتضمن أنشطة رياضية عائلية. وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطانفي تبوك خلال الفترة من 11 حتى 13 ذو الحجة والموافق 2 حتى 4 سبتمبر 2017م، وفي حديقة الملك خالد في بريدة خلال الفترة من 11 حتى 13 ذو الحجة والموافق 2 حتى 4 سبتمبر 2017م.

كذلك تقام فعالية ” طيور الجنة ” التي تستهدف الأطفال بعروضتفاعلية في مدن “المدينة المنورة وتبوك وحفر الباطن “حيث ستقام في المدينة المنورة في المسرح الروماني بمنتزه الملك فهد بتاريخ 14 ذو الحجة والموافق 5 سبتمبر 2017م. وستقام في أبها في مسرح المفتاحة بتاريخ 16 ذو الحجة والموافق 7 سبتمبر 2017م. وستقام في ملعب التعليم بحفر الباطن بتاريخ 18 ذو الحجة والموافق 9 سبتمبر 2017م.

ويأتي مهرجان ” صيف الشرقية 38 ” أبرز الفعاليات التيترعاها الهيئة في المنطقة وذك بشراكة استراتيجية مع أمانة منطقة الدمام خلال الفترة من 19 ذو الحجة حتى 4 محرم من العام المقبلوالموافق 10 حتى 24 سبتمبر 2017م في منتزه الملك عبدالله بالواجهةالبحرية في الدمام.

وتأتي فعالية ” المياه المتأرجحة ” للعائلات والأطفال والمقرر إقامتهاعلى شاطئ نصف القمر ثاني أيام العيد، كما تنظم في محافظةالأحساء فعالية “مدينة الرمال” في طريق مكة (الحكير سابقا) وذلك فيالفترة من 13 حتى 28 ذو الحجة والموافق 4 حتى 19 سبتمبر 2017مإضافة إلى المعرض التوعوي الترفيهي وذلك في منتزه الملك عبداللهالبيئي بالهفوف خلال الفترة 19 حتى 23 ذو الحجة والموافق 10 حتى14 سبتمبر 2017م.

كما تقيم الهيئة العامة للترفيه لأول مرة في مدينة عرعر بمنطقةالحدود الشمالية فعالية ” كرنفال العائلة ” على مدار يومين بدءاً منثاني أيام العيد في مقر ساحة الاحتفالات.

ودعت الهيئة الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد، حيثحرصت أن تكون الفعاليات جاذبة وشاملة لجميع المدن والفئاتوالأذواق، وتساهم في إثراء العيد والاحتفال بأيامه. ودعت الجميع لزيارة الموقع الإلكتروني www.roznamah.sa أو حساب الروزنامةعلى مواقع التواصل الاجتماعي Roznamah_sa@ أو تحميل تطبيق “روزنامة الترفيه” من متجر آب ستور للحصول على معلومات أكثر عنالأنشطة الترفيهية التي ستقام خلال أيام العيد.