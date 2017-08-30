الأرصاد:طقس حار على المشاعر المقدسة خلال النهار

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس على المشاعر المقدسة حار خلال النهار يميل الى الاعتدال ليلا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة قد تمتد على المشاعر المقدسة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على المناطق ( جازان ، عسير ، الباحة) تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية منها . في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على شرق ووسط المملكة وعلى اجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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