الشرطة العسكرية الخاصة تساهم بتنظيم الحجاج القادمين من منى إلى المسجد الحرام

متابعات – فجر :

استعدت الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية بقوة تتكون من ٢٠٠٠ عسكري وتسند لها إدارة الحشود في الساحات الغربية والمتمثلة في بوابات الحرم بعملية إدارة بتوزيع مرن على المشايات الطولية والعرضية لتسهيل إنسيابية الحركة للدخول من وإلى المسجد الحرام مع توفير كافة وسائل الأمن والراحة للحجيج لأداء نسكهم العظيم

حيث أكد قائد قوة الواجب وقوة الإسناد الإداري بالمغمس العميد الركن سعد بن جريد الجريد أن هناك تنسيق مع القيادة والسيطرة في عملية استقبال الحجاج القادمين من منى بآلية محكمة تم التدريب عليها لعملية تنظيم إدارة الحشود للدخول للمسجد الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ .

حيث أن القوات المسلحة تساند كافة القطاعات الأمنية المشاركة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن .