فرق الصيانة بالهلال الأحمر تتابع بشكل متواصل جاهزية سيارات الإسعاف

واس – فجر

حرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي هذا العام على أن تكون جميع مركباتها التي تباشر الحالات الإسعافية داخل المشاعر المقدسة قد تم صيانتها وتجهيزها لمباشرة الحالات دون أي أعطال.

وقامت الهيئة بتكوين فريق للصيانة والنقل تتولى مهام الصيانة الشاملة لجميع سيارات الإسعاف المشاركة في موسم حج هذا العام .

وتجاوز عدد السيارات التي تم صيانتها 500 سيارة منها أكثر من 300 سيارة إسعاف وأكثر من 200 سيارة خدمة, حيث تم صيانة جميع السيارات وإصلاحها في ورشة الهيئة بالعاصمة المقدسة التي تعمل خلال موسم الحج على مدار 24 ساعة لضمان عدم تعطل السيارات عن أداء الخدمة الإسعافية، حيث يبلغ متوسط السيارات التي يتم الصيانة لها بشكل دوري طول اليوم 40 سيارة إسعاف .

وحرصت الهيئة على تجهيز ورشتين لصيانة سيارات الإسعاف يعمل بها كوادر وطنية وتم تأمين قطع غيار لسيارات الإسعاف بشكل كافي, بالإضافة إلى أنه تم تجهيز فريق صيانة متنقل يقوم بفحص سيارات الإسعاف وإصلاحها داخل المشاعر المقدسة بشكل دوري خلال موسم الحج .