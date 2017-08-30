واس – فجر

أعلن معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، نجاح خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة على سلامة الحجاج ، مؤكداً أن تنقلات الحجاج تمت بيسر وسهولة من

العاصمة المقدسة ومشعر منى، وحتى وصولهم إلى مشعر عرفات لقضاء يوم الحج الأكبر، وسط مستوى عالٍ من التجهيزات والأداء والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في الخطة.

وقال معالي الفريق العمرو: تضافرت في هذا الإنجاز عدة عوامل أبرزها تمركز وإنتشار فرق ووحدات الدفاع المدني على طول مسار تصعيد الحجاج في جميع الطرق المؤدية إلى عرفة ومحطات قطار المشاعر، حيث لم تسجل أي حالات أو مخاطر قد تهدد سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف الفريق العمرو، أن قوات الدفاع المدني بمختلف تشكيلاتها وتخصصاتها، نفّذت بنجاح خطة انتشار مكثفة لتغطية أرجاء مشعر عرفات ، للتدخل السريع في حالات الطوارئ والتعامل مع مختلف المخاطر التي قد تحدث لا قدر الله خلال وقوف الحجاج في عرفة، وأثناء نفرتهم

في اتجاه مشعر مزدلفة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الإشراف الوقائي لجميع المخيمات ومقرات المنشآت الحكومية بعرفات ، والتأكد من سلامة وفاعلية جميع شبكات الإطفاء وشبكات تصريف السيول قبل وصول الحجاج إلى المشعر، وإزالة أي مخالفات يمكن أن تشكل خطراً على سلامتهم في يوم الحج الأكبر.

وعبّر الفريق العمرو عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالحج، لتوفير كل سبل الراحة والأمن والسلامة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي مخاطر أو مشكلات طارئة، والتصدي بكل حزم وكفاءة لأي ممارسات تعكر صفو الحج، أو تهدد سلامة الحجيج.

وبهذه المناسبة نوّه الفريق العمرو بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لجهاز الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، باستخدام أحدث الآليات والمعدات والقوى البشرية المؤهلة،

بمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية.

ورفع الفريق العمرو، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وكل أبناء الشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق جهود المملكة لرعاية حجاج بيت الله الحرام، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

كما هنّأ الفريق “العمرو” جميع رجال الدفاع المدني المشاركين في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، معربًا عن ثقته في قدراتهم على أداء المهمة المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، وتقديم صورة مشرفة لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجيج وتيسير أدائهم لمناسك الفريضة الغالية.