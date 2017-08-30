1314مراجعاً لمستشفى منى الوادي في يوم التروية

متابعات_فجر

بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين راجعوا العيادات الخارجية في مستشفى منى الوادي بلغ, 1314حاجا.

وأوضحت وزارة الصحة, أن الحالات تنوعت ما بين إجهاد، وأعراض الانفلونزا المتوسطة والخفيفة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استقبالها في قسم الإسعاف والطوارئ 342 مراجعاً، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات وفق الإجراءات الطبية لكل حالة، فيما تم تنويم 81 حالة منها 12 حالة, تم إدخالها الى قسم العناية المركزية.

يذكر أن مستشفى منى الوادي تم تجهيزه قبل وصول حجاج بيت الله الحرام بكامل التجهيزات لخدمة حجاج بيت الله الرحمن حيث عملت الصحة على توفير المستلزمات والتجهيزات الطبية كافة .