الجوازات : أكثر من خمسة ملايين ريال غرامات مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

متابعات_فجر

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أصدرت حتى تاريخ اليوم 90 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصريح.

وأشارت الجوازات إلى أن العقوبات تنوعت ما بين غرامات مالية وعقوبات بالسجن والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

وبينت الجوازات أن مجموع الناقلين المخالفين عبر مراكز مداخل مكة المكرمة في كل من : الشميسي والتنعيم والبهيتة والكر بلغ 69 مواطناً و 22 مقيماً نقلوا 498 حاجاً بدون تصريح ، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 5,245,000 ريال .

وأفادت المديرية العامة للجوازات أن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاجاً من دون تصاريح حج نظامية تصل إلى غرامة مالية مقدارها خمسين ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً ، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة .

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