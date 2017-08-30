مدينة الملك عبدالله الطبية تصعد مرضاها من الحجاج إلى مشعر عرفات

متابعات_فجر

تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة من تصعيد عدد من المرضى الحجاج من عدة جنسيات ضمن قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية لعام ١٤٣٨هـ لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتحقيق أمنايتهم في أداء الفريضة بصحبة فريق طبي .

وأعدت إدارة شؤون المرضى في المدينة الطبية برنامجا متكاملا للقافلة منذ خروجهم وخلال الفترة بقائهم بالمشعر وسط متابعة طبية تشمل قياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية ومنشورات توعوية عن الحج خلال رحلتهم .

واكدت الإدارة العامة التنفيذية بمدينة الملك عبدالله الطبية حرص المدينة على تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى مبينة أن المدينة نجحت في تنفيذ خطة تصعيد المرضى المنومين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج مع توفير إسعافات مساندة ومركبة خاصة بالتموين الطبي والإعاشة وورشة متنقلة إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية.

وأضافت أن تصعيد الحجاج المرضى يوم عرفة يأتي ضمن خطة المدينة في موسم الحج من خلال قافلة تضم حافلات مُجهزة ومزودة بفريق طبي متكامل .

Share 0 Share