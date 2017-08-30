إعادة أكثر من 10 آلاف مخالف لأنظمة الحج بجازان

متابعات_فجر

ضبطت نقاط فرز الحجاج التابعة لشرطة منطقة جازان والقوة الخاصة لأمن الطرق بمراكز الضبط الأمني بالدرب والشقيق ووادي ريم 10,443 شخصًا لايحملون تصاريح حج رسمية وإعادة 2916 مركبة ناقلة لحجاج مخالفين، مع قائدي تلك المركبات منهم 1135 سعوديا و1340 أجنبيا، وذلك منذ انطلاق الحملة وتفعيل نقاط الضبط الأمني بتاريخ 1438/11/21هـ إلى الآن.

كما تمكنت الدوريات الخاصة بأمن الطرق بالمنطقة ضمن الجهود الأمنية الميدانية المواكبة لحج هذا العام من ضبط 149 مخالفة متنوعة مابين قضايا سرقة ومطلوبين ومخدرات ومركبات مطلوبة.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني أن شرطة منطقة جازان كشفت 9 مكاتب حج وهمية في مدينة جيزان وعدد من المحافظات وضبطت 193 مركبة ناقلة لمواشي بدون تصريح بلغ إجمالي المواشي المضبوطة والمعادة بها 10,141 رأسًا من الماشية.

وبين أن العمل مستمر في هذه النقاط وعلى كافة الطرق المؤدية لخارج المنطقة حتى نهاية موسم الحج مؤكداً أن هناك إجراءات وعقوبات صارمة ستكون بالمرصاد ضد المقبوض عليهم من أصحاب المكاتب الوهمية ومن يعمل معهم من مخالفي نظام الحج سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين وفقا للتعليمات المبلغة بهذا الخصوص.

وأضاف اللواء القحطاني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سخرت كل الامكانات في كافة المجالات لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في يسر وسهولة ، مبرزاً الجهود الأمنية المبذولة بمنطقة جازان والتي تأتي بتوجية ومتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة .