تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 8ر0% في يوليو

متابعات_فجر

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، إن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 8ر0% في يوليو مقارنة بالشهر السابق له، في أول تراجع منذ شهرين.

وجاء ذلك الانخفاض أكثر حدة من توقعات بانخفاض بنسبة 4ر0% في استطلاع وتلى ذلك زيادة قدرها 2ر2% في يونيو. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، حافظت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها الأساسي، قائلة إن الإنتاج الصناعي يظهر إشارات على الارتفاع.

وقالت الوزارة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 5ر101 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة عام 2010. وتوقع مصنعون شملهم الاستطلاع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6 % في أغسطس وأن ينخفض بنسبة 1ر3 % في سبتمبر.

وذكرت الوزارة أن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 7ر0% ليصل إلى 0ر100 نقطة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفض مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 2ر1% ليصل إلى 8ر107%.