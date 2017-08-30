صحة نجران تحدد مواعيد الزيارة بالمستشفيات خلال “عيد الأضحى”

متابعات_فجر
قررت صحة نجران اعتماد فتح أبواب الزيـارة بجميع مستشفيات المنطقة خـلال الأيام “الثلاثة الأولى” من عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٨هـ لتكون على النحو التالي :
– اليوم الأول: تبدأ الزيارة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء .
– اليوم “الثاني والثالث” على فترتين :
الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.
والفترة الثانية: من الساعة 4 عصرا حتى 8 مساءً.
وبالنسبة لمرضى العناية المركزة ستكون الزيارة على فترتين بواقع ساعة لكل فترة.
الفترة الأولى: من الساعة الـ9 حتى الـ 10 صباحا .
الفترة الثانية: من الساعة الـ 6 حتى الـ 7 مساءً.
جاء ذلك مـن منـطلق إتـاحة الفرصة لتـواصل المرضى مع أهلهم وذويـهم ومعايدتهم واللقاء بهم لأطول فترة ممكنة.