صحة نجران تحدد مواعيد الزيارة بالمستشفيات خلال “عيد الأضحى”

متابعات_فجر

قررت صحة نجران اعتماد فتح أبواب الزيـارة بجميع مستشفيات المنطقة خـلال الأيام “الثلاثة الأولى” من عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٨هـ لتكون على النحو التالي :

– اليوم الأول: تبدأ الزيارة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء .

– اليوم “الثاني والثالث” على فترتين :

الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

والفترة الثانية: من الساعة 4 عصرا حتى 8 مساءً.

وبالنسبة لمرضى العناية المركزة ستكون الزيارة على فترتين بواقع ساعة لكل فترة.

الفترة الأولى: من الساعة الـ9‪ ‬ حتى الـ ‪ ‬10 صباحا .

الفترة الثانية: من الساعة الـ 6 حتى الـ 7 مساءً.

جاء ذلك مـن منـطلق إتـاحة الفرصة لتـواصل المرضى مع أهلهم وذويـهم ومعايدتهم واللقاء بهم لأطول فترة ممكنة.