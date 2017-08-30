نصائح هامة لتجنب أضرار تناول ” فيتامين B” لفترات طويلة

متابعات – فجر :

اضرار تناول فيتامين B لفترات طويلة من المهم التعرف عليها، لأن فيتامين بي من الفيتامينات التي يمكن تناولها كمكمل غذائي طبي ولكن الاهم أن تؤخذ بعد استشارة الطبيب المختص ولفترات معينة حسب الحاجة. اضرار تناول فيتامين B لفترات طويلة: ظهور الطفح الجلدي وحب الشباب في مناطق مختلفة من الجسم. الإصابة بالحكة المزعجة. الإحساس بالضعف العام. تشوش في الرؤية واصفرار العينين. اضطرابات النوم. اضطرابات في دقات القلب. الشعور بدوخة مستمرة. كثرة تناول فيتامين B يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسلس البول. بما أن فيتامين B يعتبر أحد الفيتامينات التي تذوب في الماء، وبالتالي فإن الفائض منه يتم التخلص منه عن طريق البول، والذي يخزنه الكبد بداخله، لذلك يمكن أن تتسبب زيادة فيتامين B بإصابة الكبد بالتلف.